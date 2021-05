Cambia la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento. La società umbra Sis, che da sette anni e mezzo ha gestito il vecchio appalto, lascia il posto al nuovo vincitore: l’associazione temporanee di impresa con capigruppo rispettivamente la Aj e la Stop Easihelp.

Tecnicamente inizierà la propria attività lunedì 3 maggio, per via delle festività della Festa dei Lavoratori.

Da alcuni giorni un’impresa incaricata sta provvedendo ad installare i nuovi parchimetri, nelle vie interessate dalle strisce blu, accanto a quelli vecchi (installati anche di recente dalla Sis).

Il presidente regionale di Adiconsum Giorgio Vargiu, in occasione dell’avvio del nuovo appalto, ha riproposto al Comune di attivare il servizio del tagliando di cortesia.

“Noi come associazione a tutela dei cittadini – spiega Vargiu - invitiamo il Comune ad attivare il servizio come avviene da tempo a Sassari. Spesso l’automobilista per non rischiare una multa (42 euro) in caso di sforamento del tempo di sosta, paga per due ore e poi va via prima. Lo stallo viene riutilizzato subito da un altro automobilista. Per noi questo è un indebito arricchimento da parte del Comune”.

L’altro aspetto è legato ai contratti di lavoro dei dipendenti; a poche ore dal passaggio di gestione nessuno dei 16 ausiliari della sosta è a conoscenza del proprio destino.

“Per quanto ci riguarda saranno assunti tutti gli attuali dipendenti - conferma Alessandro Perdisci, segretario generale della Cisl di Oristano - dovrebbero firmare il contratto del Commercio mantenendo l’attuale remunerazione. Questi sono gli accordi siglati tra la nuova società e i rappresentanti sindacali; attendiamo ora le firme dei contratti”.

La base di gara per l'affidamento dei parcheggi a pagamento era stata fissata su una base di 4 milioni 545mila 795 euro per un periodo di cinque anni. Al Comune andrà il 9,76% sugli incassi. I parcheggi a pagamento sono complessivamente 1600 circa, compresi quelli nuovi di via Mariano IV.

