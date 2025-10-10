È stata fissata per domani, sabato 11 ottobre, a Curcuris, dalle 17.45, la cerimonia conclusiva di premiazione del concorso di fotografia “Andata&Ritorno”, legata al Festival Comunitario 2025. Il Festival, curato dal Comune, ha animato la piccola comunità offrendo un ricco programma di eventi, da metà luglio (con la Summer School di fotografia in collaborazione con l’Università di Cagliari e intitolata “Curcuris Photo Lab”), fino a fine agosto.

Nel corso della serata ci sarà spazio per i vincitori del concorso e le foto vincitrici, per le premiazioni e, inoltre, si parlerà anche degli altri scatti rilevanti che hanno partecipato. Infine, un piccolo bilancio, in prospettiva della prossima edizione, già in cantiere e un momento conviviale aperto ai presenti.

Il concorso non si chiuderà con la serata conclusiva: la mostra rimarrà visitabile nel catalogo digitale del festival e le immagini vincitrici e quelle meritevoli resteranno parte dell’archivio fotografico del festival.

© Riproduzione riservata