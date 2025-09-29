Il Comune di Curcuris ha pubblicato il bando per la concessione delle borse di studio agli studenti universitari meritevoli, per l’anno accademico 2024/2025. Nel potranno beneficiare gli studenti residenti da almeno 2 anni, iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, triennale o specialistica biennale. L’erogazione del contributo è subordinata al conseguimento, dal 1 novembre al 31 ottobre dell’anno accademico di riferimento, di una percentuale minima di crediti formativi universitari. Per poter ottenere il sussidio, lo studente dovrà avere una media ponderata dei voti conseguiti negli esami sostenuti nell’anno di riferimento pari a 26. Gli importi delle borse di studio saranno di 600 euro, 500 euro e 200 euro. Le richieste dovranno essere presentate, a mano o via Pec (protocollo.curcuris@legalmail.it) all’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune entro il 30 novembre.

