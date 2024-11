Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi economici ad Enti Pubblici e Privati per l’anno 2024.

Potranno presentare le richieste per i benefici economici enti, associazioni, comitati, per attività culturali, musicali, teatrali e ricreative e alle associazioni per interventi a favore della salute della comunità.

Modalità di presentazione, requisiti e modulistica per la presentazione delle domande, sono presenti sul sito istituzionale dell’ente.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di stanziare 3mila euro per le attività di promozione e prevenzione sociale e 500 euro per quelle ricreative e di socializzazione.

Le domande dovranno essere trasmesse via Pec (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it) entro il 30 novembre, oppure a mano all’Ufficio Protocollo entro le ore 13 di venerdì 29 novembre.

