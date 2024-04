Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per la concessione di voucher in favore delle famiglie che usufruiscono, per i loro figli che hanno un'età compresa tra i 3 e i 36 mesi, dell'asilo nido o di altri servizi educativi per l’infanzia.

Le famiglie potranno accedere all’erogazione di contributi a ristoro delle spese sostenute nell’anno 2023/2024. La richiesta potrà essere effettuata dai cittadini che sono residenti a Curcuris al momento della presentazione della domanda e che hanno un figlio che frequenta o ha frequentato l’asilo nido o un altro servizio educativo per l’infanzia.

Le richieste andranno presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 22 maggio prossimo.

La consegna dell’istanza potrà avvenire a mano, via e-mail (servizisociali@comune.curcuris.or.it) o tramite Pec (protocollo.curcuris@legalmail.it), utilizzando i moduli di domanda presenti nel sito istituzionale dell’ente o presso l’Ufficio Servizi Sociali.

© Riproduzione riservata