Anche quest’anno il Comune di Curcuris ha aderito al progetto “European Solidarity Corps”. Iniziato lo scorso anno, è stato ripetuto anche nel 2023, da maggio a settembre. Sono stati 4 i giovani provenienti da diverse nazioni europee che hanno alloggiato nel piccolo paese della Marmilla, per 6 mesi, prestando attività di volontariato (attività socio-culturali) per la comunità e, talvolta, anche per le comunità limitrofe.

Il progetto, finanziato dalla commissione europea, e nato dalla collaborazione tra il Comune di Curcuris e l'associazione di volontariato "Coda di Lupo", ha rappresentato un motivo di crescita sociale e culturale per la popolazione grazie alle attività organizzate dai volontari. Non solo l’attività, ma anche la costituzione dell’euro-point, che riunisce tutti i giovani interessati a fare un'esperienza all'estero.

Questo punto di riferimento ha permesso ai giovani di Curcuris e dei paesi limitrofi di fare molteplici esperienze nei paesi europei, nell'ambito dei progetti Erasmus finanziati sempre dall'Unione Europea. «Crediamo - commenta il sindaco Raffaele Pilloni - che per coinvolgere i giovani non è sufficiente investire solo sulle infrastrutture ma anche sulle persone. Queste sono opportunità di coinvolgimento dei ragazzi, anche attraverso esperienze all'estero».

