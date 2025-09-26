Il Comune di Curcuris, nei giorni scorsi, ha pubblicato un avviso per l’istituzione del "Premio di Diploma" per l’anno scolastico 2024/2025. Potranno beneficiare dei contributi gli studenti residenti a Curcuris che hanno conseguito il diploma di Scuola Superiore. I requisiti per poter partecipare al premio è il conseguimento del diploma con una votazione finale da 90 a 100 (anche con lode).

A disposizione degli studenti 3 borse di studio: la prima da 400 euro, la seconda da 350 euro e la terza da 250 euro. Le borse di studio saranno assegnate agli studenti con votazione più alta. Le richieste dovranno contenere la certificazione rilasciata dall’Ente nel quale siano inserite la data di diploma, l’anno scolastico, l’istituto scolastico presso il quale è stato conseguito il Diploma e il voto finale, oltre alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune, o via Pec (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it) entro il 31 ottobre prossimo.

