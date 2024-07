Alla Asl 5 di Oristano lavora a pieno regime il nuovo ambulatorio per la cura dei disturbi alimentari, che opera nelle tre sedi di Oristano, presso il Centro di Salute Mentale, di Terralba ed Ales. Il numero di telefono, al quale si possono rivolgere gli utenti è 3669337958, la mail dna.oristano@asloristano.it. L’ufficio è guidato dalla dottoressa Maria Cristina Marrocu.

Sono in tanti da marzo scorso ad essersi affidati al servizio per capire come affrontare i disturbi alimentari. Grazie a una equipe multidisciplinare composta da operatori dedicati alla gestione del disagio del comportamento alimentare, la Asl si impegna a offrire un approccio completo e personalizzato per affrontare le sfide legate ai disturbi alimentari.

Tra i servizi offerti la valutazione clinica e diagnosi accurata dei disturbi, il supporto psicoterapico e psichiatrico individualizzato per affrontare le sfide emotive e comportamentali, le consulenze dietetiche mirate a favorire un rapporto sano con il cibo e a migliorare l’alimentazione, i programmi di educazione e sensibilizzazione rivolti alla comunità per promuovere la consapevolezza sui disturbi alimentari e ridurre lo stigma associato.

