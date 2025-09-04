Cuglieri celebra con profonda devozione la Beata Vergine delle Grazie, organizzata dalla Parrocchia e dal Comitato della Madonna, con la collaborazione dell’associazione Ampsicora e con il patrocinio del Comune.

Cerimonie religiose: domani venerdì 5 settembre inizia il triduo fino a domenica 7 nella chiesa della Madona delle Grazie, convento dei Frati Serviti. Lunedì 8 il giorno delle solenni celebrazioni con la prima messa alle 8 di mattina e la messa cantata alle 11. Al pomeriggio alle 18, rosario, processione e benedizione eucaristica officiate dall’arciprete Don Mario Piras.

Festeggiamenti civili.

Venerdì 5 in piazza Amsicora alle 22 concerto della band musicale Sopra la follia; Vasco Rossi tribute band. Sabato 6 concerto dei Menhir sempre in piazza alle 22. Segue Europhic Party, Dj Dario Sarais e Lady Ross vocalist. Domenica 7 giochi senza quartiere per i bambini in piazza Amsicora. Alle 19 gara di Karaoke. Alle 22 canto a chitarra con Franco Dessena, Salvatorangelo Salis e Antonio Porcu, alla chitarra Alessandro Carta e Claudio Dessena alla fisarmonica.

Lunedì 8 la scalata dell’albero della cuccagna dei bambini e intrattenimento musicale alle 16.30. In serata sempre in piazza Amsicora alle 19.30 la prova della scalata dell’albero riservata agli adulti, con importanti montepremi in denaro. Alle 22.30 la band K2.0 in concerto.

