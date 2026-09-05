Il Canto a Cuncordu cuglieritano sbarca in Gallura, per impreziosire questa terra antica e accogliente e creare un connubio speciale tra l’antica melodia del Montiferru e le tradizioni canore del territorio. Sos Cantores, formazione storica del canto a Cuncordu cuglieritano, intonerà i suoi canti nella suggestiva Basilica di Nostra Signora di Luogosanto, domani domenica 6 settembre alle 10. L’appuntamento musicale è parte significativa del festival Isole che parlano, ideato e diretto dai musicisti e fratelli Paolo e Nanni Angeli.

Un evento speciale tra arte e religiosità per omaggiare la rassegna che da trent’anni illumina la Gallura, per consolidare l’amicizia indissolubile che lega i fratelli Angeli e Sos Cantores, con cui condividono passione e affinità musicali. Un Festival che ammalia appassionati e valorizza l’Isola, crocevia di dialogo continuo tra musiche contemporanee, tradizioni, fotografia e arti intrecciate intimamente con i luoghi e il paesaggio.

Sos Cantores, attivi da oltre trent’anni, saranno protagonisti dell’evento culturale, toccando le profondità dello spirito con il canto a Cuncordu, una tradizione antica che continua a vivere e si trasmette gelosamente, mantenendo e valorizzando l’identità della comunità di Cuglieri.

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