Stagione estiva alle porte e con essa l’inizio dei servizi a pagamento per i turisti nelle borgate marine. Per le soste blu la data di inizio è stata fissata dall'amministrazione comunale per il 15 giugno, con possibilità di anticipazione. Circa 600 i parcheggi per auto e una ventina per motocicli, poi la quota parte dei parcheggi liberi a S’Archittu e Santa Caterina. Le fasce orarie: dalle 8 di mattina alle 20 di sera fino a tutto agosto, poi a settembre dalle 8 alle 19.

I costi sono in linea con le altre località costiere dell’Oristanese, e con gli abbonamenti ci sarà un significativo risparmio. Per la sosta di un’ora si pagherà 1,30 euro, 4 euro per quella fino a sei ore, 6,50 per chi supera le sei ore di parcheggio.

Gli abbonamenti: per i residenti il mensile avrà una tariffa di15 euro, lo stagionale 20 euro. Stesse tariffe anche per i residenti e proprietari di immobili nelle borgate. Invece per i non residenti ma proprietari di immobili nel territorio comunale cuglieritano l’abbonamento mensile costerà 30 euro e lo stagionale 40. Tutti gli altri pagheranno 80 euro per il mensile e 25 per quello settimanale. Oltre 140mila euro il costo totale dell’appalto dei parcheggi a pagamento, il Comune ha indetto la gara negoziata per l’affidamento ad aziende per la gestione.

Il sindaco Andrea Loche: «stiamo lavorando per mantenere i servizi erogati l’anno scorso, l’obiettivo però è rafforzare ulteriormente il salvamento a mare, con le moto d’acqua e la barca dei vigili del fuoco, come primo soccorso per bagnanti in difficoltà o imbarcazioni in avaria. Siamo in attesa di comunicazioni dalla Regione per i finanziamenti di sua competenza».

Tre le postazioni dei bagnini: Is Arenas, S’Archittu e Santa Caterina. Saranno sempre attivi gli accessi in spiaggia per le persone con disabilità in tutte e tre le spiagge, quindi lo scivolo di alaggio a Santa Caterina e i servizi igienici a Santa Caterina e S’Archittu.

