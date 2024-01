Altro incarico prestigioso nelle Istituzioni Europee per la giovane imprenditrice cuglieritana Laura Cocco, già amministratrice dell’Olearia Peddio e delegata di Coldiretti Giovani Impresa. Alla rappresentanza sarda nel Ceja, il Consiglio europeo dei giovani agricoltori, ora aggiunge il ruolo di responsabile nell’Osservatorio del mercato dell’olio d’oliva e olive da tavola della Commissione Europea. Cocco, insieme con Fernando Giraldo e Fernando Coronel Serrano, sarà membro dell’organo tecnico della Commissione, e porterà all’attenzione dell’importante organo le istanze del settore olivicolo sardo e in particolare del suo territorio: il Montiferru.

«Sono onorata di aver ricevuto questa ulteriore nomina. Prendere parte all’Osservatorio di mercato dei prezzi dell’olio e delle olive da tavola è un compito importante e gravoso che affronterò con impegno ed entusiasmo. Questo incarico arriva in un momento delicato per il mercato dell’olio, quindi collaborare come membro attivo all’Osservatorio ci permetterà di rimanere aggiornati e tenere monitorate le tariffe dell’olio sia in Italia che nell’Unione europea, con l’obiettivo di lavorare e impegnarci in favore delle imprese e dei consumatori. Cercherò di rappresentare al meglio il mio territorio e tutta la Sardegna».

Cocco, figlia di Vanni, titolare dell’azienda Peddio, già lavora nei gruppi del settore Biologico e Olivicolo del Ceja, insieme con Chiara Puddu, dell’omonima azienda vitivinicola di Oliena, che invece opera nel gruppo del Vino. Giovani imprenditrici under 30 anni di Coldiretti Giovani Impresa che rappresentano la Sardegna nei gruppi di lavoro del Ceja, che hanno portato freschezza e idee nuove nei gruppi di esperti nel settore agricolo della Commissione europea.

