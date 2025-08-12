Salvo imprevisti, l’avvio del servizio dei parcheggi a pagamento è previsto nell’ultima settimana di agosto. A renderlo noto è l’amministrazione comunale, che comunica la conclusione della gara pubblica per la gestione in città e a Bosa Marina.

Il servizio è stato aggiudicato alla Ecoparking srl, ditta che ha già avviato una manifestazione di interesse per reclutare, su base locale, il personale da impiegare nel controllo della sosta. Gli addetti, riconoscibili grazie a divise dedicate, saranno dotati di strumenti per le verifiche e biciclette elettriche per gli spostamenti tra i 950 stalli blu previsti. Il contratto ha durata triennale e le aree di sosta saranno attivate dopo la selezione del personale e adempimenti di legge.

Si è svolto intanto già un incontro operativo tra Ecoparking e gli amministratori per definire i prossimi passi. «Manteniamo l’impegno per migliorare la circolazione e l’uso delle aree pubbliche», dichiara l’assessore alla Viabilità Marco Naitana. Il sindaco Alfonso Marras ricorda invece «che il servizio, senza custodia e con pagamento tramite parcometri, era stato sospeso per ridurre i disagi legati ai cantieri cittadini».

