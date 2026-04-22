Cuglieri, appuntamento in seminario con la musica classica di MozartL’iniziativa è in programma per domenica 26 aprile
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Concerto di musica classica per palati fini per impreziosire l’avvento della primavera. Appuntamento imperdibile per i cultori e gli appassionati domenica 26 aprile nel teatro del Seminario con I like Mozart.
Un concerto raffinato dedicato al grande compositore austriaco, con Piero Rotolo al pianoforte, con Talos quintet: Alfonso Mastrapasqua e Ida Ninni ai violini, Francesco Capuano alla viola, Fabio De Leonardis al violoncello e Giuseppe Lillo al contrabbasso.
L’evento musicale è promosso e organizzato dall’associazione Amici della Musica di Cuglieri, Associazione culturale Ellipsis, Academia della Sardegna, Associazione Amici della Musica, AIAM, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione, Fondazione di Sardegna e Comune di Cuglieri.
Appuntamento alle 19.30 domenica 26 aprile al teatro del Seminario.