Feste natalizie fra musica, spettacoli, animazione e socializzazione nel territorio del Consorzio Turistico Due Giare.

Comuni, Pro loco ed associazioni di volontari hanno messo in campo una serie di iniziative per intrattenere e far incontrare grandi e piccini. Come a Curcuris, dove lunedì, a partire dalle 10.30, è in programma l’appuntamento in biblioteca per un incontro di animazione alla lettura e un laboratorio dedicato al tema della Befana. L’iniziativa è aperta ai bambini dai 2 anni in su.

Ad inizio 2025, invece, per la precisione il prossimo 3 gennaio, a Villa Verde, è in programma un laboratorio di realizzazione di dolci per l’Epifania, alle 15. Lunedì 6 gennaio, invece, nel centro di produzione culturale “Move The Box”, l’appuntamento “Nella Calza della Befana”, giochi, musica e divertimento per tutti. Lo stesso giorno, ma ad Albagiara, nel centro sociale del paese, “Aspettando la Befana”, tombolata e karaoke con Manuel Masia.

