Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta dell’antica Cuglieri, per conoscere l’artigianato locale che ha avuto una fondamentale importanza nell’economia domestica, e le tradizioni che forgiano l’anima dei borghi antichi. È il nuovo evento culturale “Come un viaggiatore notturno nell’antica Cuglieri” che sarà messo in scena da La Corte dei Miracoli, la compagnia teatrale di Sassari attiva ormai da quindici anni, con tante produzioni e spettacoli in giro per l’Isola.

Sabato 13 luglio alle 19,30 si comincia con la visita guidata allo storico Museo del Telaio delle sorelle Fara, Mariangela e Anna, per conoscere l’arte della tessitura tradizionale attraverso i tre antichi telai custoditi gelosamente dalla sorelle, che hanno ereditato questa preziosa passione dalla mamma Tommasina Sulas, un patrimonio unico di artigianato e conoscenza. Alle 21.30 alla scoperta della Cantina di Mimmia e Tommasina con i racconti affascinanti, attraverso l’analisi di alcune epigrafi, della vita quotidiana di un tempo, a cura dello storico Alessandro Battaglia.

Una sala del museo (foto Pintus)

«Un'esperienza unica che farà rivivere emozioni di un tempo passato», spiega Donatella Sechi presidente del sodalizio turritano. L’evento è organizzato da La Corte dei Miracoli, con il patrocinio gratuito del Comune e in collaborazione con Gurulis Nova e Inner Wheel Club di Porto Torres.

