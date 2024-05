Venti freddi, sbalzi di temperature importanti tanto da determinare gelate che hanno compromesso le produzioni agricole. Per questo l’esecutivo Patta a Samugheo ha dichiarato lo stato di calamità e chiesto che la Regione faccia altrettanto, prevedendo anche degli aiuti economici per chi ha registrato danni.

Tutto è accaduto nelle notti fra il 20 e 21 e 22 e 23 aprile. «L’abbassamento delle temperature – spiegano dalla Giunta comunale - ha determinato il fenomeno della gelata, particolarmente dannoso sulle specie coltivate che in questo periodo producono i germogli per le produzioni della corrente annata agraria». Vite, olivo, frutteti vari tra le specie più esposte e in Comune sono arrivate parecchie segnalazioni.

«Abbiamo ricevuto comunicazioni varie provenienti da imprenditori agricoli e privati cittadini: hanno subito ingenti danni alle coltivazioni a seguito del quadro climatico-meteorologico», confermano dall’esecutivo Patta.

