Non solo mare cristallino e bottarga. Ma anche musica, balli, rassegne, festival e tanto altro ancora per un totale di 50 appuntamenti. Il Comune di Cabras ha programmato per l’estate 2023 un ampio calendario di eventi, pensato per coinvolgere il pubblico locale e i turisti. L’obiettivo è in particolare quello di accogliere i cittadini e i visitatori, offrendo una vasta gamma di serate di intrattenimento che animeranno il territorio comunale fino a settembre, in stretta collaborazione con enti e associazioni.

«Le politiche di promozione turistica passano necessariamente attraverso un ricco calendario eventi che proponga momenti di qualità e valore culturale - spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Carlo Trincas - Il programma è stato studiato per abbracciare un pubblico ampio e spazia dal Cover Band Contest pensato per i più giovani, alla musica da camera della rassegna Cabras Classica, fino ai coinvolgenti balli della tradizione sarda. In parallelo continua ad investire in grandi eventi con importanti artisti sardi e internazionali».

«Tutte le misure poste in campo in questi anni in ambito culturale e degli eventi, ma anche urbanistico con la chiusura del centro storico, ci consentono di indirizzare sempre meglio Cabras come meta di riferimento culturale e turistica», aggiunge il sindaco Andrea Abis.

Le piazze del centro si accenderanno il 13 luglio. Chiuderà la stagione il Festival della Bottarga, confermato a settembre, nel fine settimana successivo a quello della Corsa degli Scalzi. Due eventi importanti che contribuiscono ad allungare la stagione estiva, garantendo alle strutture ricettive di poter contare ancora su un discreto numero di presenze.

