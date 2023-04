C’è una “luce” che a Cabras nessuno vuole spegnere: è quella di Giacomo Meli, un giovane morto alcuni anni fa per una grave forma di tumore al pancreas. È a lui che è dedicato l’importante evento benefico organizzato dai suoi amici che tempo fa hanno dato vita all’associazione associazione culturale “Certe luci non puoi spegnerle”.

È grazie a loro che sabato, in piazza Don Sturzo, per il secondo anno consecutivo, ci sarà una maratona di solidarietà per una raccolta fondi da destinare alla ricerca, tra musica e tradizione.

«Non potevamo restare inermi davanti a un dolore così grande come la perdita di un amico», afferma il presidente dell’associazione Roberto Matta, «Vogliamo dare il nostro contributo per sconfiggere la malattia, affinché la sua luce continui a risplendere».

L’evento dedicato al giovane di Cabras si sviluppa in due giornate. Venerdì ci sarà un convegno al centro polivalente a partire dalle 16,30. Diversi medici parleranno del tumore al pancreas: dalla sintomatologia all’importanza della ricerca. Ma non solo. Verrà presentata anche l’associazione Nastro Viola, fra le poche in Italia a occuparsi nello specifico della raccolta fondi per la ricerca contro il tumore al pancreas. Sabato invece ci sarà lo spettacolo di beneficenza. Si parte alle 18 con la sfilata delle maschere tradizionali del carnevale sardo. Partecipano i gruppi S’urzu e sos bardianos di Ula Tirso, Sonaggiaos e s’urzu di Ortueri, Is Scruzzonis di Siurgus Donigala, Su Sennoreddu e s’iscusorzu di Teti. A dare il benvenuto locale sarà il Gruppo Folk Gli Scalzi Cabras, accompagnato dal Gruppo Folk Guilcer Real di Paulilatino. Luca Oppo e Yago Mastinu cureranno la musica per un pomeriggio di folklore.

Alle 21 inizia il concerto sotto la guida di Stefano Floris e Tiziana Nuvoli, ben noti al grande pubblico per i loro viaggi alla ricerca di sardi nel mondo andati in onda sulle tv locali. Si esibiranno Francesco Piu, Reverendo Jones, Beppe Dettori e i Menhir.

Si potrà accedere all’evento con una libera offerta. Nella stessa piazza saranno presenti gli stand di varie associazioni locali che accoglieranno i presenti approfondimento il tema centrale della serata. Sempre loro distribuiranno materiale informativo sull’importanza della prevenzione. Un’occasione di contatto importante per incrementare la conoscenza sul tema oncologico a favore delle visite di controllo.

