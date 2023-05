L’attesa è finita: il prossimo 6 giugno sarà inaugurato il centro intermodale di Oristano, opera strategica nata con l'obiettivo di creare un interscambio modale tra gomma e ferro, integrando il trasporto pubblico su treno con quello sugli autobus.

L'assessore all'Urbanistica Ivano Cuccu conferma: «Finalmente siamo pronti, al taglio del nastro sarà presente anche l'assessore regionale ai Trasporti Aldo Salaris».

Cosa comporti nell’immediato l'apertura ancora non è chiaro. I benefici riguarderanno sicuramente il versante ferroviario e saranno resi disponibili gli stalli per la sosta delle auto: 67 parcheggi che certamente restituiranno un po' di respiro agli automobilisti che dopo l'intervento di riqualificazione di piazza Ungheria hanno visto ridotti all'osso gli spazi a disposizione.

Resta, invece, un'incognita il futuro della stazione Arst di via Cagliari: più volte la Giunta Sanna ha manifestato l'intenzione di ricavare un parcheggio nell'area che oggi ospita i pullman. L'ipotesi era stata ventilata anche dal delegato ai Lavori Pubblici Simone Prevete subito dopo l'apertura del cantiere in piazza Manno che sta creando notevoli disagi al traffico cittadino. Sui tempi dell'eventuale trasferimento in via Ghilarza dell'Azienda regionale Sarda Trasporti, al momento, nessuna certezza.

Da definire, infine, la gestione della nuova infrastruttura.

© Riproduzione riservata