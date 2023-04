Dopo diversi anni di interruzione, il Caip di Abbasanta ha ospitato il precetto pasquale riservato al personale in servizio presso il Centro di addestramento professionale della polizia di stato ma anche gli ex poliziotti in pensione che hanno sempre mantenuto un rapporto costante con la struttura dove hanno lavorato per tanti anni.

A celebrare la funzione religiosa nella cappella della scuola professionale è stato il parroco della comunità Cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello Padre Paolo Contini.

Nella sua omelia, il sacerdote ricordando la preghiera del santo protettore della Polizia San Michele, ha messo in luce come: «I valori di giustizia, pace e bene comune che animano i sentimenti dei servitori dello Stato nel loro lavoro, sono sempre attuali, perché cardini dell’impegno rivolto ai cittadini».

Al pranzo sociale che ha fatto seguito hanno partecipato anche diversi giovani poliziotti che in questo periodo stanno effettuando il loro periodo di preparazione. Una presenza importante che conferma il rilancio importante che da circa un anno sta facendo il Caip dove vengono ospitati i corsi riservati agli allievi agenti che arrivano da Sardegna e Sicilia.

