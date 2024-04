Bandiera portoghese. Scalo di partenza: Las Palmas, nelle Canarie. Stazza di 17.121 tonnellate. Nome: Uhl Frontier, della compagnia United Heavy Lift GmbH & Co. KG, gigante dei trasporti colossali in mare. Porto di approdo: Oristano. Destinazione del carico: sconosciuta, al momento. Ma bastano le prime immagini a scatenare la polemica: quel cargo trasporta enormi pale eoliche che andranno a essere montate in cima alle torri del vento di uno delle centinaia di impianti che verranno installati in Sardegna per produrre energia destinata a mezza Italia.

La nave ha attraccato questa mattina alle 7. E ha attirato l’attenzione: gli uomini a terra, se confrontati con quei giganteschi pezzi di metallo, sembrano formiche.

Il primo a rendere pubblico l’approdo è stato il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis, che di eolico se ne intende: con la sua amministrazione ha studiato le carte dei progetti che interessano il suo territorio e si è opposto in tutte le sedi quando ha ravvisato che le pale eoliche avrebbero sfregiato beni archeologici o il paesaggio.

Oggi Onnis scrive: «Giganteschi rotori di pala eolica appena arrivati al porto di Oristano: ma vedete quanto sono grandi? Si chiacchiera, si chiacchiera, mentre questi fanno. E noi a guardare». Anche se ormai il fronte contro la speculazione (non contro le rinnovabili) è sempre più ampio.

Enrico Fresu

