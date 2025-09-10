Bosa
Capo Marrargiu, ciclista cade e batte il viso a terra: impatto violento, in ospedale con l’elisoccorsoL’incidente sulla Sp 49, sul posto i carabinieri
Un ciclista di 62 anni, originario della zona di Bergamo, è rimasto ferito in un incidente mentre era in sella alla sua bici.
Stava facendo una passeggiata sulla Sp 49 nella zona di Capo Marrargiu quando improvvisamente è caduto. L’impatto è stato molto violento, il 62enne ha battuto il viso a terra.
Subito soccorso, i volontari dell’ambulanza hanno chiesto l’intervento del l’elisoccorso e l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Nuoro.
Sul posto i carabinieri di Bosa.
