Rinnovano le proteste i residenti di via Lepanto a Oristano. Da due giorni sono costretti nuovamente a fare salti mortali e a percorrere la via contromano a causa di tre cantieri edilizi; due privati e uno pubblico, quello dell’housing sociale, che stanno paralizzando l’ingresso automobilistico nella strada.

"Ogni giorno è diventato un problema rientrare a casa - racconta uno dei residenti - da quando è stato istituito il senso unico e sono stati avviati i cantieri, viene bloccato l’ingresso da via Meucci per poter effettuare i lavori di carico e di scarico dei materiali. Anche ieri mattina si è riproposto il problema e i residenti sono stati costretti a percorrere un tratto contromano, con il rischio di provocare un incidente. Due giorni fa l’autista di un’ambulanza del 118, arrivata per un’urgenza in piazza Martiri delle Foibe, ha dovuto percorrere tutta la via in retromarcia. Chiediamo al sindaco Andrea Lutzu di ripristinare il doppio senso di circolazione, almeno sino al termine dei lavori”.

