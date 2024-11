È l'arancino con carciofi e bottarga in pieno stile oristanese, preparato dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Sassari, il gran vincitore della seconda edizione di Campagna Amica Gourmet, il concorso regionale di enogastronomia degli istituti alberghieri promosso da Campagna Amica-Coldiretti Oristano in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano.

Hanno partecipato alla gara otto scuole alberghiere della Sardegna che con impegno e capacità hanno preparato ottimi piatti valorizzando la grande eccellenza del territorio, il riso offerto dall'azienda I Ferrari.

Sul secondo e terzo gradino del podio scelto dalla giuria qualificata e composta da noti chef, coordinati da Salvatore Camedda e affiancata da Alessandro Piras e Antonio Sanna, si sono posizionati i giovani dell'Istituto Alberghiero di Alghero seguiti dai vincitori uscenti, gli studenti dell'Istituto di Tortolì.

«Cucinare con prodotti locali, tra cui il nostro riso oristanese unito alle altre produzioni di Campagna Amica, non solo permette di ottenere piatti prelibati e legati alle nostre tradizioni ma anche di mantenere una corretta e sana alimentazione, a partire dai più giovani che rappresentano il il nostro futuro anche come chef» sottolinea Paolo Corrias, presidente di Coldiretti Oristano. «L'iniziativa ha voluto rappresentare anche una sorta di slogan contro il cibo processato per sottolineare come da noi, con la qualità del prodotto locale, non solo si creano ottimi piatti ma si esalta tutto il territorio - aggiunge, invece, Emanuele Spanò, direttore Coldiretti Oristano - la buona cucina e il cibo sano caratterizzano la nostra regione e, in questo caso, tutto un popolo e un territorio».

