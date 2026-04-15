Una sola proposta, ora sotto esame da parte degli uffici. Alla manifestazione d'interesse pubblicata a marzo scorso dall'Azienda sanitaria di Oristano, per trovare, a Cabras, un immobile per ospitare il servizio di Guardia medica, attualmente attivo nell'ambulatorio di via Tharros, ha partecipato solo un cittadino.

«Si sta occupando di esaminare la proposta il servizio Patrimonio della Asl», fanno sapere. Le richieste erano diverse e dettagliate: l'immobile ideale deve avere una superficie di circa 170 metri quadri e deve essere dotato di due stanze da adibire a ambulatori, ciascuna di almeno 16 metri quadri.

Poi sono richiesti tre bagni, una sala d'attesa di almeno 28 metri quadri, altre due sale per i medici e una zona per il servizio di vigilanza e anche un cucinotto di almeno otto metri quadri. La Asl ha deciso di cambiare edificio in quanto quello attuale è troppo grande per ospitare il servizio di Guardia medica.

L'avviso pubblico, scaduto lo scorso 3 aprile, ha natura esplorativa e non vincola in alcun modo l'Azienda che potrà, a proprio insindacabile giudizio, non concludere alcun contratto di locazione a seguito della valutazione delle proposte pervenute. Così si legge nel bando. La durata del contratto di locazione, se andrà a buon fine la pratica, sarà di sei anni. Ora non resta che attendere l'esito della valutazione dell'immobile proposto.

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