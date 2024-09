Una distesa di boccette di metadone. A Cabras, in un tratto sterrato a ridosso di via Giovanni XXIII, all'altezza della rotonda.

Una situazione di degrado che preoccupa soprattutto i residenti, che chiedono un intervento del Comune per bonificare l'intera zona. Ma anche più controlli, questo per fermare una volta per tutte chi abbandona il medicinale.

L'ipotesi è che possa averli lasciati lì un tossicodipendente in cura al Sert, o più persone. Di sicuro non una bella immagine. Da quelle parti oltretutto abitano famiglie diverse con bambini, e la preoccupazione aumenta.

