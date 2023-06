La fetta di Sardegna che è stata messa on line va da Bosa a Cabras senza dimenticare il territorio di Arbus. Il progetto si chiama “AltrOvest Sardinia – L’isola che non sai!” e ha l’obiettivo di promuovere le ricchezze oggi poco valorizzate, quelle la Sardegna centro-occidentale. Un modo per dirottare i turisti anche in questi territori.

Con questo intento è stato realizzato un sito web che ambisce a mostrare le particolarità di tutta la costa ovest. All’interno sono presenti tutte le informazioni per conoscere e visitare questa zona dell’Isola. Dalle spiagge alla cultura e all’arte. Informazioni anche per quanto riguarda gli sport da portare. Cosa mangiare, come raggiungere le località, quei sono gli eventi in programma e tanto altro ancora.

Il progetto, che è stato presentato al museo civico Giovanni Marongiu di Cabras, coinvolge numerosi attori istituzionali con un ruolo di coordinamento. C’è il Flag Pescando, i Gal Sinis, Terras de Olia e Linas Campidano, le Unioni dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, Montiferru e Alto Campidano, della Planargia, del Terralbese, Monte Linas – Dune di Piscinas, l’Area Marina Protetta del Sinis e anche il Comune di Oristano. Per un totale di 37 Comuni e una popolazione complessiva superiore ai 140 mila abitanti. Il sito web AltrOvest.it è già disponibile sia in lingua italiana, ma anche in inglese e in francese.

© Riproduzione riservata