Dalla barca alla terra ferma. Un sogno che si avvera per chi è costretto a vivere in sedia a rotelle. La costa del Sinis per la prima volta ospiterà un punto di approdo all'interno del litorale. Si tratta di un mega molo “speciale” ma per tutti.

Oggi a Cabras la presentazione del progetto. Lunedì invece il regolamento per l’utilizzo della struttura verrà approvato in Consiglio. Mentre martedì gli operai installeranno il molo galleggiante lungo circa 50 metri che per la prima volta potrà permettere alle imbarcazioni di attraccare nell’acqua cristallina del Sinis. «Si tratta di una novità di rilievo nell'ambito dei servizi offerti alla nautica – ha dichiarato il sindaco Andrea Abis -. Stiamo potenziando i servizi turistici e agendo di conseguenza sulla promozione del territorio. È comunque un’iniziativa sperimentale».

La struttura è amovibile, verrà montata a giugno e smontata a settembre. Il punto di forza del progetto riguarda l'accesso alla struttura da parte di utenti con disabilità grazie all'installazione di un sollevatore a bandiera, una sorta di piccola gru che mediante un'imbracatura permette di sollevare le persone sul molo e di collocarle all'interno dell'imbarcazione in piena sicurezza. La predisposizione di apposite passerelle consentirà agli utenti di accedere al molo direttamente dall'area parcheggio. Il molo sarà utile inoltre a chi svolge attività di monitoraggio e presidio del territorio. Chi sbarcherà a terra attraverso il molo troverà inoltre un punto ristoro.

