L'obiettivo è quello di coinvolgere i professionisti che in Sardegna si occupano del “pianeta sangue” e tutti i centri sardi di Medicina trasfusionale, di Oncoematologia e di Talassemie per condividerne le esperienze ed accrescere il livello medio di conoscenza attorno alle tematiche trattate.

Si terrà venerdì 19 e sabato 20 maggio al centro polivalente di Cabras, in via Tharros, il convegno regionale di ematologia dal titolo “Attualità in medicina trasfusionale, ematologia clinica e talassemie. Presieduto dal direttore della Struttura complessa di Oncologia-Ematologia dell’ospedale San Martino di Oristano Luigi Curreli e dal responsabile del Servizio di Immunoematologia e medicina trasfusionale dello stesso nosocomio Mauro Murgia, l’evento, che rappresenta il sesto incontro sul tema in Sardegna, vedrà riuniti i medici specializzati nel settore in una due giorni che approfondirà diversi aspetti.

Nella prima giornata di lavori si parlerà di mielofibrosi, piastrinopenie, anemie, linfomi di Hodgkin e immunoematologia. Mentre nella seconda saranno affrontati i temi legati ai linfomi non Hodgkin indolenti e aggressivi e alle coagulopatie.

