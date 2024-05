Musica, emozioni e pioggia di medaglie per la scuola di ballo “Dream Dance” di Cabras guidata dal maestro Gianluca Conemi ai Campionati regionali di danza Fids che si sono disputati a Cagliari lo scorso fine settimana. Le nuove campionesse regionali nel freestyle tecnica sono Leila Marras per la categoria 8-9 anni e Annalaura Canu per quella 10-12 anni. Ma non solo. Marras infatti è diventata la vicecampionessa regionale nel solo latin tecnica classe B. Ottimi risultati anche per Rosa Albano e Sidney Massidda che hanno invece conquistato per la seconda volta il terzo posto nel duo latin sincronizzato, categoria 13-14 anni, classe C. Leila Marras e Anna Laura hanno conquistato il bronzo sempre nel duo latin sincronizzato per la categoria 10-12 anni classe B.

