Il Comune di Cabras promuove una nuova campagna di sterilizzazione dei cani e dei gatti. È rivolta ai cittadini e ai titolari di aziende agricole. I fondi a disposizione, 2mila e 160 euro, saranno ripartiti sulla base dell’Isee. Le richieste dovranno essere presentate compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale dell’Ente entro le 12 di martedì 31 dicembre. La consegna potrà essere fatta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it o mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo.

“Continuano le campagne di sterilizzazione rivolte a cani e gatti, passaggio fondamentale per tenere sotto controllo le nascite di cucciolate indesiderate e prevenire i fenomeni dell’abbandono e del randagismo - spiega l’assessore Carlo Trincas - Responsabilizzare i cittadini e scoraggiare gli abbandoni è l’obiettivo principale di questi interventi”. Sarà possibile richiedere la sterilizzazione anche per più cani e gatti della stessa azienda agricola o dello stesso nucleo familiare, fino ad un massimo di tre per le aziende agricole e di due per i privati, indicando un ordine di preferenza. Le domande saranno accolte per la prima preferenza espressa fino ad esaurimento dei fondi stanziati e, in caso di residui, sarà possibile procedere alla sterilizzazione delle ulteriori preferenze secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata”.

© Riproduzione riservata