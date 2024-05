Il Comune di Cabras non dimentica il brutto temporale che aveva colpito Cabras lo scorso 2 novembre. Motivo per il quale pochi giorni dopo la Giunta aveva dichiarato lo stato di calamità naturale. Pochi giorni fa è stato pubblicato l'avviso per la concessione di contributi economici ai soggetti privati, per i danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili e alle attività economiche e produttive dovuti agli eventi atmosferici del 2 novembre scorso.

Per presentare domanda di contributo all’amministrazione comunale, è necessario accedere al sistema informativo integrato di protezione civile. La documentazione informativa e gli allegati integrativi necessari per la presentazione della domanda sono disponibili sullo Sportello Unico dei Servizi della Regione Sardegna, nel quale sono descritte le fasi del procedimento.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 giugno 2024. La notte del due novembre scorso una tromba d’aria aveva causato diversi danni nel centro storico del paese lagunare, in tutta l’area adiacente lo stagno Mar'e Pontis. Il forte vento era riuscito a sradicare e spostare la copertura di un tetto di un’abitazione privata, motivo per il quale la famiglia era stata subito trasferita in un altro immobile. Il maltempo aveva causato anche grossi danni a tutte le auto parcheggiate in strada. Tanti poi gli alberi divelti.

© Riproduzione riservata