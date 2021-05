C’è lavoro per tutti negli uffici del Comune di Cabras. Anche per i consiglieri. Dopo l’ingresso in Consiglio Comunale della consigliera Paola Deiala, lo scorso 30 marzo 2021, oggi le è stato conferito l’incarico a fini consultivi sui temi relativi a “Servizi bibliotecari, eventi culturali e sportivi”.

Deiala ha assunto anche le deleghe precedentemente ricoperte dall’assessore alle Politiche sociali, sanitarie e assistenziali Laura Celletti: e cioè Politiche giovanili, bandi e sportello Europa. «Sono grata per questo importante incarico, che rispecchia appieno ciò di cui mi occupo quotidianamente durante il mio lavoro di insegnante – ha dichiarato Paola Deiala -. La cultura, in particolare quando rivolta alle politiche giovanili, è un elemento fondante della crescita di un cittadino consapevole. Il mio impegno a favore della comunità cabrarese sarà massimo».

