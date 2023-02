Il silenzio da parte del sindaco di Cabras Andrea Abis ha le ore contate.

Tra non molto dovrà rispondere a domande specifiche come ad esempio dove si trova l’allestimento in cartone utilizzato per l’evento Archeologika 2022 costato circa 170 mila euro. Ma anche che tipo di rapporti ci sono oggi tra il Comune di Cabras e il presidente della Fondazione Mont’e Prama dopo lo scambio pesante di vedute avvenute a mezzo stampa.

Sono solo due delle domande a cui il primo cittadino, nonché vice presidente della Fondazione, a breve dovrà rispondere in Consiglio comunale. Dopo tanto silenzio da parte di Abis, dopo il suo no all’approvazione del bilancio preventivo 2023 della Fondazione, la consigliera Alessandra Lochi, esponente del Pd, ha presentato un’interrogazione con quesiti precisi.

Visti, a suo dire, i troppi dubbi da parte dell’opinione pubblica. Si tratta della prima e unica interrogazione presentata da chi occupa i banchi del Consiglio. Lochi chiede ad Abis anche di spiegare le ragioni che hanno indotto a esprimere il voto contrario del Comune al bilancio della Fondazione. Ma anche quanto questa sua decisione possa inficiare, per il futuro, il rapporto di collaborazione tra il Comune e la Fondazione.

Lochi chiede poi di conoscere le spese sostenute dalla Fondazione in relazione all’evento Archeologika 2022, andato in scena a Cagliari dal 13 al 16 ottobre 2022. Evento approvato con una delibera anche dallo stesso sindaco Abis il 24 gennaio del 2022. Il sindaco darà tutte le risposte durante la prossima assemblea pubblica che dovrebbe essere più partecipata del solito. L’argomento tiene banco ormai da settimane.

