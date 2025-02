Si svolgerà a Cabras il terzo e ultimo incontro di sensibilizzazione e ascolto del percorso partecipativo del progetto Sardegna Nuragica. L’appuntamento è fissato per venerdì 14 febbraio, dalle 9.30 alle 13, al centro polivalente in via Tharros.

Sardegna Nuragica è un progetto che nasce dalla sinergia tra istituzioni pubbliche, enti di ricerca e attori locali con l’obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni archeologici più straordinari del Mediterraneo: i monumenti della civiltà nuragica.

L’incontro si inserisce all’interno di un percorso partecipativo costituito da tre appuntamenti, i due precedenti realizzati a Barumini e a Torralba e rappresenta un’opportunità per attivare il confronto con le voci del territorio e costruire insieme una visione comune.

Il progetto è finanziato dalla Regione e prende forma nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Associazione di Promozione Sociale La Sardegna Verso L’Unesco che, dal 2021, ha attivato un intenso percorso di lavoro partenariale per presentare nel maggio 2024 la candidatura preliminare al riconoscimento dei monumenti nuragici come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

