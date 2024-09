A causa delle previsioni meteorologiche incerte, con venti potenzialmente in rinforzo e probabilità di pioggia, il Comune di Cabras ha deciso di sospendere la giornata ecologica in calendario per domenica 8 settembre all’isola di Mal di Ventre.

«Grazie ai tantissimi volontari che hanno risposto alla chiamata dell'Area Marina del Sinis - fanno sapere dal Comune - mettendosi a disposizione per trascorrere una giornata all'insegna della tutela del mare e del territorio circostante».

Le Giornate Ecologiche sono iniziate lo scorso 23 marzo. Dopo il primo appuntamento per la pulizia della Piazza Stagno, sono stati raccolti più di 800 chili di rifiuti nelle spiagge di Maimoni, S’Archeddu ‘e sa canna, Corrighias e Is Arutas.

Procede invece l'importante lavoro delle Sinis Sentinels, che si prendono cura del litorale grazie al campo di volontariato in collaborazione con Legambiente.

© Riproduzione riservata