Anche questa volta sarà un mix tra degustazioni, cocktail d'autore, show cooking, incontri con gli esperti, spettacoli, contest culinari e la tradizionale mostra mercato.

A Cabras fervono i preparativi per il Festival della bottarga, in programma i prossimi 14 e 15 settembre. Dopo i vari bandi promossi dal Comune gli uffici hanno approvato l'elenco dei ristoranti che parteciperanno all'evento, avendo la possibilità di far assaggiare ai presenti le loro specialità a base di bottarga, la regina del paese.

Faranno parte dell'enorme cucina a cielo aperto il ristorante Maluentu di via Garibaldi, il ristorante Sa Bell'e Crabasa, in piazza Principe di Piemonte e la pizzeria Dea Madre, in via Garibaldi. Tutti e tre si trovano a Cabras.

Per quanto riguarda invece gli sponsor contribuiranno all'organizzazione del Festival della bottarga varie aziende del territorio: i Fratelli Ibba, la cooperativa di Arborea, l'azienda agricola di Gianni Meli, quella vinicola di Attilio Contini, la Cao, la Banca di Arborea, la società agricola I ferrari e l'azienda agricola Falchi. Per un totale di 30mila euro. Ai piedi dell'oro giallo anche tanti chef che proveranno a risaltare il prodotto principe del paese tra cui Carlo Cracco: sei stelle Michelin, uno dei volti più celebri della cucina italiana. e ospite d'onore dell'evento.

