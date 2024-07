È partito oggi, nel litorale del Sinis, il servizio di salvamento a mare coordinato dall’amministrazione comunale che, in collaborazione con il personale dell’Area Marina Protetta, ha provveduto in settimana alla sistemazione delle torrette di avvistamento che verranno utilizzate dai bagnini durante il mese di luglio e agosto. Il tema dell’urgenza dell’attivazione di un servizio indispensabile ma ancora carente, non solo nel litorale cabrarese, era stato sollevato anche quest’anno dal sindaco Andrea Abis a seguito del salvataggio di un bagnante da parte dell’atleta Corrado Sorrentino, avvenuto circa un mese fa.

Il primo cittadino aveva sottolineato la necessità di «un piano regionale di salvamento a mare, all’interno del quale sviluppare una mappatura del rischio per definire i criteri del fabbisogno di servizio da parte di ciascun comune costiero». «L’impegno da parte del Comune è massimo per garantire un servizio attento alla salvaguardia delle persone e auspichiamo la convocazione di un tavolo regionale alla presenza dei Comuni costieri al fine di pianificare una programmazione oculata delle risorse a partire dalla prossima stagione estiva», afferma il sindaco Andrea Abis. Sono tre le torrette posizionate sul litorale.

Le spiagge in cui il servizio è garantito sono quelle di San Giovanni di Sinis, Is Arutas e Mari Ermi. I bagnini saranno presenti nei fine settimana di luglio, il sabato e la domenica, e a seguire tutti i giorni del mese di agosto. Successivamente sono previste le date dell’1, 7 e 8 settembre. Il servizio inizia alle 9 del mattino e prosegue con orario continuato fino alle 19. Anche quest’anno i bagnini sono dotati di pattino e sup e a breve avranno a disposizione anche una moto d’acqua, per un più facile recupero dei bagnanti in difficoltà in specifiche situazioni di pericolo. Intanto a breve sarà posizionata la linea di salvamento ideata durante l’incontro realizzato dall’amministrazione comunale con la Capitaneria di Porto e Corrado Sorrentino: una zona di appiglio montata su galleggianti e zavorre che funzionerebbe da cima di sicurezza in caso di difficoltà in mare.

