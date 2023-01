Dopo le proteste e i disagi arrivano due buone notizie. Prenderanno servizio lunedì 6 febbraio due nuovi medici di medicina generale, rispettivamente uno a Oristano e uno a Cabras, consentendo così a circa 3.000 cittadini di riavere l’assistenza di base di cui erano rimasti privi a seguito del pensionamento del precedente medico di famiglia.

A Oristano il dottor Edoardo Angius sarà operativo nell’ambulatorio in vico Mariano al civico 6. A effettuare la scelta per il nuovo medico potranno essere i residenti nei comuni di Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea. A Cabras invece prenderà servizio il dottor Franco Deidda, che avrà lo studio nel poliambulatorio di via Custoza. Potranno optare per il nuovo medico gli abitanti dei comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Nurachi e Riola Sardo.

La scelta del nuovo medico potrà essere effettuata a partire dal 6 febbraio, preferibilmente on line, collegandosi al sito www.sardegnasalute.it/sceltamedico con accesso tramite Spid, Cie o Cns. In alternativa negli uffici di via Carducci.

«L’imminente entrata in servizio di due nuovi medici di famiglia, in particolare in territori come quello di Cabras che si trovavano da mesi in forte sofferenza, è il frutto di un intenso lavoro di ricerca e reclutamento condotto dalla direzione Asl, dall’ufficio per l’integrazione ospedale-territorio e dalla direzione del distretto socio-sanitario, insieme alla Medicina convenzionata Ares, per dare una risposta alle comunità che legittimamente chiedevano l’assistenza sanitaria di base – afferma il direttore generale della Asl 5 Angelo Serusi – Con l’arrivo dei nuovi medici colmeremo un vuoto assistenziale significativo, ma siamo al lavoro anche su tutti gli altri territori della provincia attualmente carenti, perché attraverso nuovi incarichi o, in via straordinaria e provvisoria, servizi di guardia medica diurna, l’assistenza sanitaria sia loro comunque garantita».

