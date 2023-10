È spesso il luogo preferito degli incivili. Di chi abbandona di tutto e di più. Ecco perché la Consulta Giovani di Cabras vuole scendere in campo proprio in piazza Stagno, da sempre ritrovo dei ragazzi, la sera.

«Vogliamo realizzare diversi eventi che hanno come fine ultimo quello di avvicinare i cittadini, in particolare i giovani, al paese - fanno sapere dalla Consulta - Tutto ciò ha suscitato in noi alcune riflessioni, tanto da accorgerci di quanto sia importante la tutela e la manutenzione degli spazi comuni. Abbiamo notato come uno dei maggiori punti di aggregazione e di notevole significato simbolico, piazza Stagno, sia caratterizzata, negli ultimi tempi, da un forte degrado ambientale. Per questo nasce “Puliamo Piazza Stagno”, una mattinata dove noi e chi vorrà unirsi il giorno, ci impegneremo nel “restauro” della piazza attraverso varie attività».

È prevista la tinteggiatura delle panchine, delle aiuole e di tutti i restanti arredi urbani. Ma anche la raccolta dei rifiuti abbandonati tra cartacce, plastica, carta, cibo in putrefazione e tanto altro ancora. L'evento si svolgerà domenica 22 ottobre, dalle 9 alle 13. Sarà aperto a chiunque voglia partecipare.

