L'obiettivo è quello di mettere in campo azioni concrete in favore dell’inclusione e della parità di genere, attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi educativi e momenti di confronto pubblico, sempre con il fine di promuovere il rispetto della persona in tutti gli ambiti della vita quotidiana, a partire dalla famiglia e dai luoghi di lavoro. Prosegue con decisione il percorso del Comune di Cabras a favore delle politiche inclusive e del rispetto delle pari opportunità. Ieri è tenuto un importante incontro tra l’assessora alle Politiche Sociali, Laura Celletti e la Consigliera di Parità della Provincia di Oristano, Martina Dell’Oro. Durante l’incontro, si è parlato di progettualità condivise e di nuove iniziative che vedranno una stretta collaborazione tra il Comune di e la Provincia. "Il Comune di Cabras vuole essere in prima linea nella promozione della parità – ha dichiarato a Celletti – Crediamo che la parità tra uomini e donne debba tradursi in azioni concrete, capaci di incidere nella vita quotidiana delle persone e di rafforzare il senso di comunità". "Certa dell’importanza di fare rete - ha detto Dell’Oro - di condividere intenti e progetti su tematiche così importanti come la parità di genere e il contrasto alla violenza, si dà avvio a un dialogo con l’assessora Laura Celletti che proseguirà in una prospettiva di collaborazione tra il comune di Cabras e la Provincia di Oristano”.

© Riproduzione riservata