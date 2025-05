Rogo di automezzi intorno alle 18,30 in un parcheggio privato a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Abbasanta.

Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, supportati da un’autobotte arrivata dalla sede centrale di Oristano.

Nonostante la rapidità dell’azione alcuni mezzi hanno subito dei danni, ma numerosi sono stari salvati. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento.

Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata