Gli ammessi e quindi i beneficiari sono 189. Gli ammessi idonei non beneficiari per carenza di risorse 48. E tre invece i non ammessi perché irregolari. Il Comune di Cabras ha approvato la graduatoria provvisoria per l'erogazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo relativo all'anno 2024, composta da 240 utenti del servizio idrico integrato Abbanoa.

Gli elenchi, come ha fatto sapere l'amministrazione, sono scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente. Gli interessati potranno inoltrare opposizione avverso alla graduatoria provvisoria entro il 25 luglio all'indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.cabras.or.it .

«L'opposizione - spiegano dal Comune di Cabras - deve contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria provvisoria, eventualmente allegando la documentazione necessaria».

