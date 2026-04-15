Quello di domani, 16 aprile, sarà un Consiglio comunale movimentato. All'ordine del giorno dell'Assemblea convocata dal sindaco di Cabras Andrea Abis, che inizierà alle 20, ci sarà la discussione di cinque interrogazioni e una mozione. Ma non solo. È prevista anche la richiesta di chiarimenti sulla disparità delle norme di agibilità. I documenti sono stati presentati dal consigliere di minoranza Antonello Manca.

La prima interrogazione riguarda il progetto di smaltimento delle reti da pesca a sostegno dei pescatori. Considerate le difficoltà dei pescatori, Manca chiede se il progetto che prevedeva l'installazione di diversi cassoni non lontani dallo stagno Mar'e Pontis per il conferimento dell'attrezzatura da pesca sia ancora in programma. Si tratta di un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente e la raccolta differenziata e il riciclo degli attrezzi non più utilizzati.

La seconda interrogazione, rivolta all'assessora ai Servizi Sociali Laura Celletti, affronterà il caso dei cibi donati ai poveri in occasione del Natale. Il consigliere Manca ha chiesto chiarimenti sulla mancata consegna, evidenziando il rischio di spreco alimentare. Un'altra interrogazione riguarda invece gli usi civici di Solanas e la tutela dei cittadini coinvolti.

Si parlerà anche dei lavori di pulizia dello stagno di Cabras. Il consigliere di minoranza Antonello Manca ha presentato un'interrogazione al sindaco Andrea Abis e all'assessore all'Ambiente Carlo Carta per chiedere informazioni sui fanghi derivanti dalle attività di dragaggio e sulla loro gestione. L'ultima riguarda la sicurezza di via Kolbe, dove, da pochissimo, ha preso fuoco una seconda auto. La mozione riguarda, invece, la valorizzazione dell'ostello di Funtana Meiga, di proprietà del Comune, e il suo rilancio turistico.

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