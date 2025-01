Un locale polivalente dove trascorrere momenti di aggregazione e condivisione. Sarà realizzato nel novenario campestre di Santa Susanna in territorio di Busachi. Un progetto sul quale l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Orrù crede molto, tanto da destinare 570 mila euro dell’avanzo libero di amministrazione per realizzarlo. Già pronto lo studio del progetto e lo stesso approderà in aula il prossimo 31 gennaio per essere condiviso ed approvato.

«Era una cosa che ci è stata più volte chiesta dalla popolazione, soprattutto da quanti non hanno un proprio muristenes nel novenario campestre e vorrebbero un punto di appoggio in occasione della festa e delle novene», spiega il sindaco Giovanni Orrù.

Il progetto sul locale di 188 metri quadri è già stato sottoposto ad agosto all’attenzione dell’Amministrazione provinciale per la verifica sull’impatto ambientale e quindi è già stato visionato anche dagli uffici dei vari assessorati regionali e ora approderà appunto in Consiglio comunale.

Contestualmente le forze politiche saranno chiamate ad approvare una variante di tipo semplice al Piano urbanistico particolare del novenario campestre che sorge a circa 5 chilometri dal paese.

Una volta concluse queste procedure l’iter potrà proseguire con l’invio alla Regione per l’approvazione definitiva. Solo dopo si potrà quindi procedere con la gara d’appalto per realizzare il locale polifunzionale. Il sindaco aggiunge: «Il novenario di Santa Susanna, oltre ad essere particolarmente caro ai busachesi, è visitato anche da chi sempre con più maggior frequenza partecipa alla rete dei cammini attorno al lago. Questa struttura quindi potrà servire anche come punto di appoggio e di sosta per quanti intraprendono questi percorsi».

