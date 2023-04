Un filo diretto tra vecchie e nuove generazioni, il tramandare i saperi e i sapori della tradizione busachese e creare momenti di vicinanza e socializzazione. Sono questi i temi che hanno animato le scelte fatte in questi lunghi mesi a Busachi dalle ragazze del Servizio civile attivato dal Comune. Hanno proposto una serie di laboratori, mettendo a lavorare e confrontarsi le anziane donne del paese e i bambini che frequentano la primaria.

Il 5 l’ultimo laboratorio in ordine temporale, quello dedicato a s’angullasa, il pane tipico con l’uovo intero preparato per festeggiare la Pasqua, quando ancora non si usava regalare le uova di cioccolato. Ecco allora che l’intero pomeriggio del 5 è stato trascorso con le mani in pasta, una ventina i bimbi presenti. In questi mesi la biblioteca del paese ha accolto però tante altre attività proposte dalle ragazze del Servizio civile Elena Nonnis, Mariangela Selis e Giulia Casula. Già in passato hanno organizzato un laboratorio dedicato alla lavorazione della pasta.

Ogni giovedì poi l’appuntamento è con il laboratorio dedicato alla lavorazione a maglia. L’obiettivo ora è abbellire la piazza de Sos ballos con i lavori realizzati, in modo che sia decorata per la festa di San Bernardino. «È la prima volta che il paese si unisce davvero, mettendo in collegamento i nostri anziani con i bambini», dicono con soddisfazione le ragazze del Servizio civile.

