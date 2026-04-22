A Busachi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Orrù, detta la linea sugli interventi da portare avanti per la ristrutturazione dell’antico monastero di Collegiu. L’esecutivo ha infatti approvato il documento di indirizzo stabilendo una lista di priorità da rispettare in base alle risorse a disposizione, 300mila euro concessi tempo fa dalla Regione.

«L’idea dell’Amministrazione è quella di destinare il cenobio a spazio museale aperto al pubblico, ospitante l’esposizione del costume tradizionale, gli oggetti della tradizione locale della lavorazione del lino, oltre tutto ciò che riguarda il patrimonio materiale e immateriale di Busachi», chiariscono dalla Giunta.

Seguendo le priorità si procederà quindi con conseguire l’agibilità del cenobio in modo da adibirlo a spazio museale permanente e garantire la visibilità della Chiesa della Madonna delle Grazie mediante interventi strutturali nell’abside e nella sagrestia adiacente.

Sono necessari, dunque i seguenti lavori: adeguamento e ampliamento dell’impianto antincendio del cenobio, manutenzione straordinaria dei tetti lignei e della muratura portante del cenobio, adeguamento dell’impianto elettrico, di climatizzazione e implementazione della rete trasmissione dati e della rete di videosorveglianza del cenobi, consolidamento strutturale delle volte e delle strutture murarie dell’abside e della sagrestia della Chiesa della Madonna delle Grazie

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