A Busachi appuntamento con la tradizione il 20 agosto, quando sarà proposta la sagra de Su succu, giunta alla ventiduesima edizione. Organizzata dall’associazione culturale Collegiu propone un ricco calendario di eventi. In collaborazione con la Consulta giovani dalle 10 sarà proposto il tour guidato delle chiese.

Alle 15, un’antica dimora ospiterà un laboratorio per la preparazione della pasta utilizzata per Su succu, il piatto tipico della tradizione busachese. Alle 17.30 è in programma Su presente, la sfilata delle donne in abito tradizionale. A seguire l’antico matrimonio busachese, la rappresentazione della tradizionale cerimonia nuziale con la partecipazione straordinaria di Maria Giovanna Cherchi e Alessandro Catte.

Si esibirà il coro polifonico Santa Usanna. E poi l’atteso appuntamento con la dimostrazione della preparazione di Su succu e la degustazione. La serata sarà allietata dal gruppo folk Busachi Bella mia e dai Dilliriana. Per l’intera giornata sarà possibile visitare a Cunventu la mostra “Busachi nelle opere di Filippo Figari e Ugo Pellis”. Presso la chiesetta di santa Maria Maddalena esposizione di foto e cartoline d’epoca curata da Cristiano Cani.

