Nessun numero da togliere il fiato. I cavalieri, seppur velocissimi, non hanno regalato nessun spettacolo da brivido, ad eccezione di qualche terzetto coraggioso. Immancabili i fischi da parte del pubblico seduto nelle tribune che ha pagato fino a 40 euro. Su più di cento terzetti solo una decina ha regalato uno spettacolo degno di nota. Per il resto pariglie da dimenticare.

La Sartiglia organizzata dal Gremio dei contadini si è chiusa con l’amaro in bocca, soprattutto da parte del pubblico arrivato a Oristano per godersi lo spettacolo. Ma non solo. Non hanno tentato nessuna evoluzione cinque pariglie.

Alle 18,35 la questura ha deciso di chiudere la manifestazione per questioni di sicurezza. In via Mazzini era già calato il buio. Del resto il ritardo accumulato in via Duomo durante la corsa alla stella ha fatto arrivare i cavalieri in via Mazzini dopo le 17,30. Ha chiuso la corsa quindi alle 18,40 su componitori Danilo Casula: disteso sul cavallo ha salutato il pubblico con sa pippia'e maiu. E chissà se martedì andrà meglio.

